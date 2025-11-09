Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 07:24

Неудачная попытка атаки многоэтажки в Димитрове дроном ВСУ попала на видео

Неудачная попытка атаки ВСУ на дом в Димитрове (Мирнограде). Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Неудачная попытка атаки ВСУ на дом в Димитрове (Мирнограде). Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Вооружённые силы Украины пытались атаковать многоэтажный жилой дом дроном в Димитрове (Мирнограде), но безрезультатно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Неудачная попытка атаки ВСУ на дом в Димитрове (Мирнограде). Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«На кадрах неудачная попытка атаки дрона ВСУ на российскую позицию в одной из многоэтажек в северной части города: это свидетельствует, что российским войскам удалось добраться до первых домов», — говорится в сообщении.

На северной окраине города замечены российские штурмовики на мотоциклах, а продвижение армии России продолжается в северо-восточных кварталах.

Новости СВО. ВС РФ взяли Вольчье, котёл для ВСУ в Димитрове захлопнулся, потери Украины превысили 1,7 миллиона человек, 9 ноября
Новости СВО. ВС РФ взяли Вольчье, котёл для ВСУ в Димитрове захлопнулся, потери Украины превысили 1,7 миллиона человек, 9 ноября

Ранее стало известно, что украинские солдаты, оказавшиеся в окружении в Димитрове (Мирнограде) Донецкой Народной Республики, начали сдавать оружие и уходить в плен к российским войскам. Уже зафиксированы первые случаи сдачи в плен и что в ближайшее время количество украинских бойцов, готовых сложить оружие, может существенно увеличиться, поскольку они используют оставшиеся резервы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar