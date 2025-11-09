Вооружённые силы Украины пытались атаковать многоэтажный жилой дом дроном в Димитрове (Мирнограде), но безрезультатно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Неудачная попытка атаки ВСУ на дом в Димитрове (Мирнограде). Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«На кадрах неудачная попытка атаки дрона ВСУ на российскую позицию в одной из многоэтажек в северной части города: это свидетельствует, что российским войскам удалось добраться до первых домов», — говорится в сообщении.

На северной окраине города замечены российские штурмовики на мотоциклах, а продвижение армии России продолжается в северо-восточных кварталах.

Ранее стало известно, что украинские солдаты, оказавшиеся в окружении в Димитрове (Мирнограде) Донецкой Народной Республики, начали сдавать оружие и уходить в плен к российским войскам. Уже зафиксированы первые случаи сдачи в плен и что в ближайшее время количество украинских бойцов, готовых сложить оружие, может существенно увеличиться, поскольку они используют оставшиеся резервы.