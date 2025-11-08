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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 04:07

Окружённые в Димитрове солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Солдаты ВСУ, оказавшиеся в окружении в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой Народной Республики, начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что уже появились сообщения о первых случаях сдачи в плен со стороны украинских солдат.

«В ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше. По сути, сейчас украинские боевики еще используют те резервы, которые у них были», — цитирует комментарий эксперта ТАСС.

По его словам, в следующую неделю у них не останется ни провианта, ни боеприпасов. Поэтому им придётся выбирать между жизнью и смертью.

Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в Димитрове
Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в Димитрове

Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы вытеснили противника с основной территории Волчанска в Харьковской области. Вооружённые силы Украины контролируют лишь 10% города. На данный момент мирные жители покинули населённый пункт.

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Лия Мурадьян
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