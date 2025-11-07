Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в Димитрове

Российские подразделения завершили операцию по окружению украинской группировки в городе Димитров (украинское название — Мирноград) на юго-западе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Соединения 2-й и 51-й армий ВС РФ за последние сутки продвинулись навстречу друг другу между Красноармейском и Димитровом, сомкнув линии и полностью замкнув кольцо окружения.

Западнее расположен Красноармейск, где ранее шли активные бои. Город, по данным источника, на 95% перешёл под контроль российских сил. Часть украинских подразделений попыталась покинуть населённый пункт, другие — сдались в плен или были уничтожены.

Как отмечается, потеря Красноармейска лишила окружённые в Димитрове подразделения ВСУ возможности для отхода. В освобождённом городе продолжаются зачистки и фильтрационные мероприятия, что исключает попытки выхода украинских военных из окружения.