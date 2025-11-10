Силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России

В период с 12:00 до 20:00 мск российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

За восемь часов пять дронов были сбиты над Брянской областью. Один беспилотник ВСУ был перехвачен над Курской областью, ещё один — над территорией Крыма.

Ранее сообщалось, что мирный житель и боец «Орлана» попали под удары дронов ВСУ в Белгородской области. Также зафиксированы разрушения гражданских объектов. В результате атаки дронов пострадали частные дома, автомобили и склад. Информация о масштабах ущерба уточняется.