В России предложили защищать объекты от дронов ВСУ аэростатами с сетками-ловушками

Для защиты критически важных объектов от дронов следует использовать проверенное средство времён двух мировых войн — аэростаты с сетками для заграждения. Детали этой инициативы в беседе с RG.ru раскрыл эксперт по воздухоплаванию Сергей Бендин.

Специалист считает, что размещение на боевом дежурстве привязных аэростатов с сетевыми ловушками позволит эффективно перехватывать вражеские беспилотники. Эти аппараты способны длительное время находиться в воздухе на заданной высоте, создавая непреодолимый барьер.

По крайней мере, имеющиеся в России наработки в области воздухоплавательных технологий могут стать опорой для оперативного запуска в серию не только аэростатов-заграждений с сетями-ловушками против БПЛА, но и более крупных платформ для дальнего, загоризонтного наблюдения за воздушным пространством.

«Комбинированная работа аэростатов-заграждений с аэростатами наблюдения в системе ПВО позволила бы значительно повысить эффективность противодействия всевозможным воздушным угрозам», — заключил он.

Ранее в Курской области около 17 тысяч местных жителей остались без света после прилёта дрона ВСУ. При этом ремонтным бригадам пришлось выждать, чтобы сотрудники были в безопасности во время работ.