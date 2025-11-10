Россия и США
10 ноября, 09:35

В России предложили защищать объекты от дронов ВСУ аэростатами с сетками-ловушками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Для защиты критически важных объектов от дронов следует использовать проверенное средство времён двух мировых войн — аэростаты с сетками для заграждения. Детали этой инициативы в беседе с RG.ru раскрыл эксперт по воздухоплаванию Сергей Бендин.

Специалист считает, что размещение на боевом дежурстве привязных аэростатов с сетевыми ловушками позволит эффективно перехватывать вражеские беспилотники. Эти аппараты способны длительное время находиться в воздухе на заданной высоте, создавая непреодолимый барьер.

По крайней мере, имеющиеся в России наработки в области воздухоплавательных технологий могут стать опорой для оперативного запуска в серию не только аэростатов-заграждений с сетями-ловушками против БПЛА, но и более крупных платформ для дальнего, загоризонтного наблюдения за воздушным пространством.

«Комбинированная работа аэростатов-заграждений с аэростатами наблюдения в системе ПВО позволила бы значительно повысить эффективность противодействия всевозможным воздушным угрозам», — заключил он.

Военный эксперт раскрыл тактику Армии России по борьбе с дронами ВСУ
Ранее в Курской области около 17 тысяч местных жителей остались без света после прилёта дрона ВСУ. При этом ремонтным бригадам пришлось выждать, чтобы сотрудники были в безопасности во время работ.

