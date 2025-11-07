Военный эксперт раскрыл тактику Армии России по борьбе с дронами ВСУ

Армия России добились преимущества в численности и эффективности применения тактических беспилотников в 2025 году, однако украинские дроны остаются серьёзной угрозой для пехоты, заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, боевые действия на передовой теперь ведутся преимущественно небольшими рассредоточенными группами штурмовиков, действующих автономно, поскольку традиционные средства РЭБ потеряли эффективность против БПЛА на оптоволоконных кабелях и устройств с элементами искусственного интеллекта.

«Ключ к решению проблемы — завоевание господства на малых высотах, чтобы исключить или хотя бы ограничить применение противником дронов», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что добиться успеха на поле боя теперь можно только за счёт физического поражения воздушных целей противника. Тем не менее Россия опережает противника в этой области. И достижение решающего технологического прорыва позволит ВС РФ вновь определять правила по всей протяжённости фронта.