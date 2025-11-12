Аэропорты Владикавказа, Грозного и Калуги временно закрыли для полётов
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах трёх регионов России. Воздушные гавани Владикавказа, Грозного и Калуги временно закрыли в ночь с 11 на 12 ноября.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Калуга (Грабцево) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Ранее Life.ru писал, как за два вечерних часа 11 ноября над регионами России сбили девять украинских беспилотников. Атаку отражали в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
