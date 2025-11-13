Ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика
Обложка © Life.ru
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Краснодара. Также план «ковёр» продолжает действовать в воздушной гавани Тамбова. Временно закрывавшийся в ночные часы аэропорт Калуги возобновил работу после снятия ограничений.
