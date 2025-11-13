Россия и США
13 ноября, 02:31

Ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика

Обложка © Life.ru

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

В аэропорту Владивостока задержали дважды пропавшую в Таиланде россиянку, которая бросила дочь

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Краснодара. Также план «ковёр» продолжает действовать в воздушной гавани Тамбова. Временно закрывавшийся в ночные часы аэропорт Калуги возобновил работу после снятия ограничений.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
