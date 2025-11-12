В аэропорту Владивостока задержали дважды пропавшую в Таиланде россиянку, которая бросила дочь

Женщину доставили в Россию после принудительной высылки из таиландского королевства. Как уточняет представитель ведомства, в настоящее время по факту её действий на курорте организована доследственная проверка. По её итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, Владыко приехала в Таиланд в сентябре с четырёхлетней дочерью и поздно вечером 13 сентября оставила её в отеле, после чего отправилась в ночной клуб и пропала. Женщину нашли волонтёры и представители посольства. Однако, поговорив с родными, она снова исчезла. Позже её задержала полиция по вопросам миграции за просроченную визу (или: за нарушение визового законодательства). Сегодня её депортировали.