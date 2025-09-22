Ничего не понимает: У россиянки, бросившей ребёнка в Таиланде, заподозрили помутнение рассудка
SHOT: У женщины, оставившей ребёнка в Таиланде, подозревают помутнение рассудка
Эрика Владыко со своим ребёнком. Обложка © VK / Эрика Милашкина
Российская туристка Эрика Владыко, которую восемь дней разыскивали в Таиланде после того, как она оставила дочь в отеле, находится в состоянии помутнения сознания и не идёт на контакт с матерью. Об этом сообщил SHOT.
«Она находится в неадекватном состоянии: не отдаёт отчёт своим действиям, не понимает, что бросила дочь, и не идёт на контакт с собственной матерью, которая прилетела из РФ специально, чтобы забрать внучку из тайского детдома», — сообщили телеграм-каналу знакомые девушки.
34-летняя Эрика нашлась в хостеле спустя восемь дней после исчезновения. Знакомые утверждают, что она абсолютно трезвая и не употребляла наркотики; алкоголь, по их словам, мог быть в минимальном количестве. Сейчас у Эрики заканчивается виза, продлить которую она не может. Девушка находится в состоянии, при котором не осознаёт свои действия и окружающую ситуацию, несмотря на присутствие знакомых, которые следят за ней последние дни.
Напомним, что 12 сентября в Таиланде бесследно пропала россиянка Эрика Влады её четырёхлетнюю дочь отправили в местный детдом. Поиски длились несколько дней, и знакомые женщины обратились в российское посольство за помощью. 34-летняя Эрика пропала в Бангкоке. Район считается криминальным с высокой концентрацией ночных клубов и баров, где процветают торговля людьми и наркотики. Позже её видели на камерах отеля вместе с неизвестным мужчиной. В итоге Эрику обнаружили живой в отеле.