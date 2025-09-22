Ничего не понимает: У россиянки, бросившей ребёнка в Таиланде, заподозрили помутнение рассудка

Российская туристка Эрика Владыко, которую восемь дней разыскивали в Таиланде после того, как она оставила дочь в отеле, находится в состоянии помутнения сознания и не идёт на контакт с матерью. Об этом сообщил SHOT.

«Она находится в неадекватном состоянии: не отдаёт отчёт своим действиям, не понимает, что бросила дочь, и не идёт на контакт с собственной матерью, которая прилетела из РФ специально, чтобы забрать внучку из тайского детдома», — сообщили телеграм-каналу знакомые девушки.