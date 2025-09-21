В Таиланде нашли россиянку, которая оставила ребёнка в отеле и пропала
РИАН: Россиянка Эрика Владыко, пропавшая в Бангкоке, найдена живой и здоровой
Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина
Россиянка Эрика Владыко, которая пропала в Бангкоке, была обнаружена живой и здоровой. О её местонахождении РИА «Новости» сообщили волонтёры, участвовавшие в поисках.
«Нашли Эрику, жива, здорова. Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней», — сказали там.
На встречу с Эрикой отправляются её мама и близкие друзья. Женщина находилась в отеле, откуда и была передана под контроль консульства России.
Ранее в Таиланде пропала россиянка Эрика Владыко, а её четырёхлетнюю дочь отправили в местный детский дом. Поиски женщины длились пять дней и не приносили результатов, поэтому знакомые обратились в российское посольство за помощью. Эрика приехала в Бангкок 12 сентября и поздно ночью вышла из такси в районе Sukhumvit soi, после чего перестала выходить на связь. В соцсетях она была активна 15 сентября, но вскоре телефон стал недоступен. Женщина исчезла в криминальном районе города, известном торговлей людьми и наркотиками, в зоне с многочисленными барами и ночными клубами, где ранее уже пропадали россиянки.