В Таиланде нашли россиянку, которая оставила ребёнка в отеле и пропала

Ранее в Таиланде пропала россиянка Эрика Владыко, а её четырёхлетнюю дочь отправили в местный детский дом. Поиски женщины длились пять дней и не приносили результатов, поэтому знакомые обратились в российское посольство за помощью. Эрика приехала в Бангкок 12 сентября и поздно ночью вышла из такси в районе Sukhumvit soi, после чего перестала выходить на связь. В соцсетях она была активна 15 сентября, но вскоре телефон стал недоступен. Женщина исчезла в криминальном районе города, известном торговлей людьми и наркотиками, в зоне с многочисленными барами и ночными клубами, где ранее уже пропадали россиянки.