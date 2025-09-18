Россиянка бросила 4-летнюю дочь в отеле и бесследно исчезла в Бангкоке, малышка в детдоме

В Таиланде бесследно исчезла россиянка, а её четырёхлетнюю дочь отправили в местный детдом. Поиски ведутся уже пять дней, однако результатов они не принесли. О случившемся сообщает SHOT. Знакомые женщины уже обратились в российское посольство с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

34-летняя Эрика Владыко пропала в Бангкоке. Туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Девушка приехала на улицу, где находятся многочисленные бары, после чего перестала выходить на связь. Друзья Эрики заметили, что в соцсетях женщина появилась 15 сентября, но сейчас её телефон недоступен.

Подруга Эрики не понимает, зачем та вообще полетела в столицу Таиланда и почему в день пропажи оставила все документы и дочку в номере. Родители пропавшей россиянки вылетели в Бангкок, чтобы забрать внучку. Там же им придётся написать заявление в местную полицию, потому что дело о пропаже человека могут завести только по просьбе семьи.

Эрика родилась в Приморском крае, несколько лет назад переехала в Самуи — там у неё был дом, который она сдавала в аренду. Экс-супруг женщины проживает во Владивостоке, у них сохранились хорошие отношения. Также россиянка не имела ранее проблем с законом, долгов за ней не числится.