Грибники нашли мёртвую женщину без нижнего белья, но с ржавым ножом

В Таиланде грибники наткнулись на останки женщины, что привело к началу расследования. Об этом сообщает Thaiger.

Жители района Кут Чап, собирая грибы, обнаружили ужасную находку и сообщили о ней лидеру общины. Он передал информацию в полицию, отметив, что скелет не может принадлежать кому-либо из местных жителей, так как никто из них не числится пропавшим.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине в возрасте от 40 до 50 лет, ростом около 160 см. На ней была футболка и тёмно-синие джинсы, однако нижнего белья не оказалось. Это заставило полицейских предположить, что она могла стать жертвой преступления.

Также существует версия, что женщина могла попасть под колеса автомобиля, после чего её останки были спрятаны в лесу. Рядом с телом нашли ржавый нож и сумку, но внутри не оказалось никаких документов. Останки были отправлены на экспертизу для установления личности погибшей.