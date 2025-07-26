Женщина или ребёнок: Отрубленные человеческие ступни нашли в мусорке на острове Попова

На острове Попова в Приморье обнаружена жуткая находка: в мусорном контейнере нашли отрубленные человеческие ступни с явными признаками разложения. Как сообщает kp.ru, находку уже осмотрел врач.

Эта жуткая находка, сделанная на улице Калининской, сильно напугала местных жителей. Попытка участкового полицейского в островном чате успокоить население, заявив, что конечности принадлежат медведю, не увенчалась успехом: пользователи Сети категорически не согласны с этой версией.

Медицинский осмотр останков показал, что размер стопы — 36. Это дает основания полагать, что конечности, вероятнее всего, принадлежали женщине или ребёнку.