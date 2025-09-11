Мессенджер MAX
11 сентября, 08:26

Тело голого россиянина нашли в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Don Huan

Тело голого россиянина нашли в Таиланде. По данным SHOT, погибшему было 57 лет, он на два года снял дом на острове Пхукет, где его и нашли полицейские спустя 5 дней после смерти.

Мужчина был без одежды. Полицейские не обнарудили следов взлома, а на теле — следов борьбы и криминала.

Хозяйка жилья уверяет, что у мужчины не было родственников и в доме он проживал давно. Предварительно, он скончался от остановки сердца 5 дней назад.

В Таиланде нашли чемодан с останками ещё одной убитой женщины
А ранее стало известно о необычном происшествии с российской туристкой в Таиланде. Женщина заговорила на древнерусском после того, как упала у бассейна и потеряла память.

