Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:18

Дважды пропавшую в Таиланде россиянку депортировали в РФ

Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина

Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина

Россиянку Эрику Владыко, которую разыскивали в Таиланде, депортировали на родину. Как сообщили в иммиграционной полиции, все предусмотренные законом процедуры были проведены, и она вылетела из Бангкока рейсом во Владивосток.

«Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и была депортирована в Россию», — приводит сообщение ТАСС.

История началась в сентябре, когда 34-летняя женщина перестала выходить на связь с родными после поездки с острова Самуи в Бангкок. Российским дипломатам удалось установить её местонахождение в столичном хостеле 21 сентября, однако затем она снова пропала.

При этом выяснилось, что Владыко находилась в Бангкоке с ребёнком. Малыша обнаружили одного в номере гостиницы и впоследствии передали бабушке. Виза россиянки истекла ещё 22 сентября, а 21 октября её задержали за незаконное пребывание в стране.

Ничего не понимает: У россиянки, бросившей ребёнка в Таиланде, заподозрили помутнение рассудка
Ничего не понимает: У россиянки, бросившей ребёнка в Таиланде, заподозрили помутнение рассудка

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar