Дважды пропавшую в Таиланде россиянку депортировали в РФ

Россиянку Эрику Владыко, которую разыскивали в Таиланде, депортировали на родину. Как сообщили в иммиграционной полиции, все предусмотренные законом процедуры были проведены, и она вылетела из Бангкока рейсом во Владивосток.

«Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и была депортирована в Россию», — приводит сообщение ТАСС.

История началась в сентябре, когда 34-летняя женщина перестала выходить на связь с родными после поездки с острова Самуи в Бангкок. Российским дипломатам удалось установить её местонахождение в столичном хостеле 21 сентября, однако затем она снова пропала.

При этом выяснилось, что Владыко находилась в Бангкоке с ребёнком. Малыша обнаружили одного в номере гостиницы и впоследствии передали бабушке. Виза россиянки истекла ещё 22 сентября, а 21 октября её задержали за незаконное пребывание в стране.