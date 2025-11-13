Два российских аэропорта «разблокированы» для самолётов

Дополнительные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты сразу в двух российских аэропортах. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Данные меры начали действовать около шести часов утра и вводились для обеспечения безопасности полётов.

К ранее закрытым Краснодару и Геленджику присоединились Тамбов и Калуга, где также были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Информация об этом появилась после одиннадцати часов вечера. Пассажирам порекомендовали уточнять время вылета напрямую у авиакомпаний.