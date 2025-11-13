В Хабаровске пассажир отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в аэропорт

Пассажир самолёта, летевшего из Хабаровска в Москву, перед самым взлётом отказался от полёта. Экипажу пришлось вернуть лайнер к аэровокзалу, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 10 ноября, когда самолёт уже начал выруливать на взлётную полосу. Пилоты связались с диспетчерами и запросили возврат на перрон по требованию одного из людей на борту.

Причины, по которым пассажир внезапно передумал лететь, не раскрываются. Его дальнейшая судьба также неизвестна.

