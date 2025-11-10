Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 ноября, 11:04

Сиденья пассажиров лучшей авиакомпании промокли по интересной причине

The Sun: Пассажиры Emirates летели из Лондона в Дубай на мокрых креслах

Обложка © Шедеврум / Life.ru

На борту самолёта авиакомпании Emirates, выполнявшего рейс 2 ноября по маршруту Лондон-Дубай, промокли пассажирские кресла. Об этом сообщает британское издание The Sun.

При подлёте к пункту назначения в салоне воздушного судна произошло просачивание воды, в результате чего намокли сиденья пассажиров. Влажной оказалась значительная площадь посадочных мест. Источник издания отметил, что данный инцидент стал шоком для людей, ожидавших комфортного перелёта у признанного мирового лидера авиаперевозок. Вследствие произошедшего многим пассажирам потребовалась смена одежды после посадки.

«Для пассажиров, рассчитывавших на лучший сервис, это было настоящим потрясением», — сообщил источник.

После посадки в Дубае на борт лайнера были вызваны аварийные службы, установившие причину происшествия. Представители авиакомпании позже пояснили, что проблему вызвало скопление конденсата в салоне, не представлявшее угрозы для безопасности пассажиров. Тем не менее некоторые пассажиры из-за случившегося пропустили свои стыковочные рейсы и вынуждены были оставаться в Дубае в течение трёх дней в ожидании следующего рейса до Дели. По информации источника, авиакомпания не предложила им никакой компенсации за возникшие неудобства.

Ранее сообщалось, что носовая часть пассажирского самолёта авиакомпании Iberia, летевшего из Мадрида в Париж, отвалилась после столкновения с птицей. Инцидент вынудил лайнер Airbus A321 совершить экстренную посадку вскоре после взлёта. Птица попала в отсек радара, что привело к отколу части передней части фюзеляжа из-за сильного удара.

