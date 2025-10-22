Самолёт сбил человека при экстренной посадке в США

В Калифорнии небольшой самолёт при экстренной посадке сбил пешехода в парке города Лонг-Бич. В результате происшествия госпитализированы пилот и женщина-пешеход. Об этом сообщила пожарная служба города Лонг-Бич.

В Калифорнии при экстренной посадке самолёта пострадали два человека. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / La County Unleashed

«Когда самолёт совершал экстренную посадку, он столкнулся с пешеходом в парке. Бригады оказали помощь в извлечении пилота, пожилого мужчины, из самолёта и доставили его с помощью фельдшеров в местную больницу. Пешеход, женщина 40 лет, была также доставлена в местную больницу», — говорится в сообщении.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Экстренная посадка произошла примерно в 16:00 на футбольном поле Хартвелл Парк. Прибывшие на место подразделения обнаружили небольшой самолёт с повреждёнными посадочными передачами, но целым фюзеляжем.

В Калифорнии при экстренной посадке самолёта пострадали два человека. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Long Beach Fire Department

Известно, что самолёт вылетел из Комптона, направлялся во Французскую долину и возвращался, когда случился инцидент. Полиция Лонг-Бич обеспечивает охрану места происшествия, а причины экстренной посадки и обстоятельства столкновения с пешеходом продолжают расследовать.

