У самолёта Boeing 737 MAX на высоте 11 тысяч метров разбилось лобовое стекло

Над территорией Соединённых Штатов произошёл инцидент с воздушным судном Boeing 737 MAX. По информации СМИ, во время выполнения рейса по маршруту Денвер — Лос-Анджелес на крейсерской высоте около 11 тысяч метров произошло серьёзное повреждение конструкции — разрушение лобового стекла кабины пилотов.

Образование трещины могло быть вызвано внешним воздействием. В качестве основной версии рассматривается столкновение с малым космическим телом, например, фрагментом метеорита. Не исключается также версия о контакте с частицей космического мусора.

В США у самолёта Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло. Фото © Х / Fahad Naim

Авиакомпания сообщила, что рейс «отклонился от маршрута», чтобы устранить «трещины в лобовом стекле».