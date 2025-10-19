Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 октября, 00:43

У самолёта Boeing 737 MAX на высоте 11 тысяч метров разбилось лобовое стекло

В США у самолёта Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло. Обложка © Х / Fahad Naim

Над территорией Соединённых Штатов произошёл инцидент с воздушным судном Boeing 737 MAX. По информации СМИ, во время выполнения рейса по маршруту Денвер — Лос-Анджелес на крейсерской высоте около 11 тысяч метров произошло серьёзное повреждение конструкции — разрушение лобового стекла кабины пилотов.

Образование трещины могло быть вызвано внешним воздействием. В качестве основной версии рассматривается столкновение с малым космическим телом, например, фрагментом метеорита. Не исключается также версия о контакте с частицей космического мусора.

В США у самолёта Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло. Фото © Х / Fahad Naim

Авиакомпания сообщила, что рейс «отклонился от маршрута», чтобы устранить «трещины в лобовом стекле».

Ранее Life.ru рассказывал, как стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как её заставили работать при плохом самочувствии во время рейса Милан – Тайбэй. Профсоюзы сообщили, что старший бортпроводник проигнорировал состояние сотрудницы.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
