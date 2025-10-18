Ребёнок открыл аварийную дверь на борту самолёта в Пулково

Двенадцатилетний пассажир самолёта открыл аварийный люк перед вылетом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Об этом инциденте сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на осведомлённые источники.

Сотрудники аэропорта закрывают аварийный выход обратно. Видео © VK / Суровая реальность

Инцидент произошёл до начала взлёта, что предотвратило разгерметизацию салона. Вылет рейса задержали на час для проверки исправности аварийной системы. После устранения последствий самолёт благополучно совершил запланированный перелёт в Минеральные Воды.

