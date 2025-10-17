Сектор Газа
17 октября, 13:10

Россиянин потребовал предоставить другой самолёт, когда увидел надпись на борту

Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

В Москве пассажир отказывался садиться в самолёт из-за надписи «Нальчик». Как позже выяснилось, мужчина — любитель поездов, поэтому он подумал, что название города на судне — это пункт назначения. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации (ФАВТ) Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

«Пассажир [...] стал говорить, что его привезли не на ту стоянку; с искренней обеспокоенностью интересоваться, где нужный ему самолёт с надписью «Санкт-Петербург» или «Ленинград», — говорится в сообщении.

Мужчина в итоге всё же сел на борт и улетел в Санкт-Петербург по своему рейсу. Пресс-секретарь Росавиации отметил, что пассажир оказался «любителем железных дорог».

Ранее сообщалось, что жители чукотского посёлка Провидения застряли в Анадыре из-за нехватки самолётов. Люди уже две недели не могут вылететь и боятся, что застрянут там аж до Нового года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

