17 октября, 12:52

Уже две недели ждут вылета: Жители Чукотки застряли в другом городе из-за нехватки самолётов

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Жители чукотского посёлка Провидения застряли в Анадыре из-за нехватки самолётов. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», люди уже две недели не могут вылететь и боятся, что застрянут там аж до Нового года.

Среди застрявших преобладают многодетные матери и пожилые люди, прибывшие в Анадырь на медицинское обследование. Рейсы в Провидение осуществляются лишь раз в месяц, и билеты на ближайшие даты уже распроданы.

Власти Чукотки отказались организовывать дополнительные рейсы для застрявших в Анадыре жителей, сославшись на нерентабельность. Несмотря на обещание «Чукотавиа» выделить 12 мест на рейсе 21 октября, жители Провидения опасаются, что им придётся встретить Новый год в Анадыре, оплачивая проживание из собственного кармана.

Одна из пострадавших рассказала, что люди отчаянно пытаются добраться до ближайшего аэропорта в Угольных Копях, даже переплачивая за переправу на глиссере, но дополнительные рейсы не организуются.

Ранее Life.ru сообщал, что рейс из Сочи в Ереван застрял на земле из-за редкого стечения обстоятельств: у двух самолётов подряд отказали двигатели. Вылет пришлось отложить на неопределённое время.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.


Наталья Демьянова
