Пассажиры самолёта в Анталье попадали в обморок из-за жары после двухчасового заточения на борту

На борту рейса Анталья-Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Два часа люди ждали вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом.

Пассажиров самолёта Анталья-Москва два часа не выпускали из салона. Видео © Telegram/ SHOT

Более 500 отдыхающих оказались закрыты внутри самолёта авиакомпании Southwind Airlines. Температура воздуха в салоне достигла отметки выше +30°C, что привело к ухудшению самочувствия многих туристов, особенно детей, некоторые из которых упали в обморок. Только после появления пострадавших сотрудники экипажа решили открыть дверь лайнера, выпустить людей наружу и вызвать бригаду скорой помощи.

Вскоре пассажиров вернули обратно в салон, сообщив, что самолёт наконец-то готов отправиться в Москву. Однако после повторного закрытия дверей среди отдыхающих возникла потасовка, что вынудило экипаж задержать рейс ещё раз.