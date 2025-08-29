Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:25

Пассажиры самолёта в Анталье попадали в обморок из-за жары после двухчасового заточения на борту

SHOT: Пассажиры рейса Анталья-Москва потеряли сознание из-за жары

На борту рейса Анталья-Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Два часа люди ждали вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом.

Пассажиров самолёта Анталья-Москва два часа не выпускали из салона. Видео © Telegram/ SHOT

Более 500 отдыхающих оказались закрыты внутри самолёта авиакомпании Southwind Airlines. Температура воздуха в салоне достигла отметки выше +30°C, что привело к ухудшению самочувствия многих туристов, особенно детей, некоторые из которых упали в обморок. Только после появления пострадавших сотрудники экипажа решили открыть дверь лайнера, выпустить людей наружу и вызвать бригаду скорой помощи.

Вскоре пассажиров вернули обратно в салон, сообщив, что самолёт наконец-то готов отправиться в Москву. Однако после повторного закрытия дверей среди отдыхающих возникла потасовка, что вынудило экипаж задержать рейс ещё раз.

Самолёт Уральских авиалиний экстренно вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
Самолёт Уральских авиалиний экстренно вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Ранее Life.ru сообщал, что рейс из Сочи в Ереван застрял на земле из-за редкого стечения обстоятельств: у двух самолётов подряд отказали двигатели. Вылет пришлось отложить на неопределённое время.

BannerImage

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar