Самолёт Уральских авиалиний экстренно вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Воздушное судно Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшее рейс U6-378 по маршруту Сочи — Москва, было вынуждено экстренно вернуться в аэропорт вылета после отказа одного из двигателей. На борту находились 219 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи — Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине. Предварительно, это отказ одного из двигателей», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа самолёт совершил безопасную посадку в сочинском аэропорту. Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, все процедуры были выполнены в строгом соответствии с требованиями безопасности.

Авиакомпания оперативно организовала для пассажиров резервный рейс, который вылетел из Сочи в московский аэропорт Домодедово в 07:14 по московскому времени. До отправления пассажирам были предоставлены все положенные услуги согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-82), включая горячее питание, напитки и размещение в гостиницах.