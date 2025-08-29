Пассажиры рейса Сочи — Ереван не могут вылететь из-за двух двигателей-«отказников»

Рейс из Сочи в Ереван застрял на земле из-за редкого стечения обстоятельств: у двух самолётов подряд отказали двигатели. Об этом узнал SHOT.

Обстановка в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, вылет, запланированный на 6:30 утра, сорвался из-за поломки двигателя у лайнера авиакомпании «Россия». Пассажиров пересадили на резервный борт, но и он не смог подняться в небо — двигатель снова подвёл.