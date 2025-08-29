Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 08:14

Пассажиры рейса Сочи — Ереван не могут вылететь из-за двух двигателей-«отказников»

Рейс Сочи — Ереван не может вылететь из-за неисправности двигателей у самолётов

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Рейс из Сочи в Ереван застрял на земле из-за редкого стечения обстоятельств: у двух самолётов подряд отказали двигатели. Об этом узнал SHOT.

Обстановка в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, вылет, запланированный на 6:30 утра, сорвался из-за поломки двигателя у лайнера авиакомпании «Россия». Пассажиров пересадили на резервный борт, но и он не смог подняться в небо — двигатель снова подвёл.

Сейчас вылет отложен на неопределённое время. Пассажиров, уже доставленных к самолёту, вновь отправляют обратно в терминал.

В аэропорту Владикавказа пресекли попытку поджога самолёта
В аэропорту Владикавказа пресекли попытку поджога самолёта

Ранее сегодня воздушное судно Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшее рейс U6-378 по маршруту Сочи — Москва, было вынуждено экстренно вернуться в аэропорт вылета после отказа одного из двигателей. На борту находились 219 пассажиров.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar