Смерть в небе: Больную стюардессу заставили работать в агонии, и она умерла в самолёте

Стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как почувствовала себя плохо во время рейса, но была вынуждена продолжить работу. Об этом сообщает издание Focus Taiwan.

Профсоюзы бортпроводников опубликовали совместное заявление, в котором раскрыли детали инцидента, произошедшего в конце сентября на рейсе из Милана в Тайбэй. По их данным, старший бортпроводник проигнорировал плохое самочувствие коллеги, не связался с наземной медицинской службой Medlink и настоял на продолжении её работы.

«Это не простое досадное совпадение, а результат системного и длительного безразличия к здоровью членов экипажа», — цитирует издание анонимное обращение стюардессы в профсоюз.

После посадки старший бортпроводник также не разрешил пострадавшей воспользоваться инвалидной коляской и не вызвал скорую помощь. Несмотря на последующую госпитализацию, женщину спасти не удалось. Профсоюзы выразили надежду, что трагедия заставит руководство авиакомпании более внимательно относиться к здоровью сотрудников, которые часто боятся брать больничные из-за возможного влияния на годовую оценку и премии.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 85-летнего калифорнийца на борту самолёта Qatar Airways. Родные погибшего обвиняют в авиакомпанию в халатности: мужчина был вегетарианцем и ещё до полёта заказал соответствующее меню, однако ему принесли блюдо с мясом и предложили «есть вокруг». Вскоре пенсионер начал задыхаться, бортпроводник надели ему кислородную маску, но это оказалось недостаточно, чтобы спасти жизнь пассажира.