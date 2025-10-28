Россия и США
Регион
28 октября, 18:17

США пытались подкупить пилота и угнать самолёт с Мадуро для его ареста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Humberto Matheus

Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес предпринял попытку вербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса с целью доставки президента Николаса Мадуро для последующего ареста американскими силовиками. Данную информацию передаёт агентство Associated Press (AP).

«В мае 2024 года в аэропорту для VIP-пассажиров в Санто-Доминго Лопес сделал предложение пилоту Мадуро. В обмен на перенаправление рейса президента в место, где его могли бы арестовать власти США, лётчик стал бы очень богатым человеком и заслужил бы любовь миллионов венесуэльцев», — говорится в публикации.

Местом для возможного задержания могли стать Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или американская военная база в Гуантанамо. Пилот отклонил предложение, однако согласился обменяться контактами с агентом. В августе того же года Лопес возобновил попытки вербовки, намекая в переписке на возможность получения 50 миллионов долларов — вознаграждения, объявленного властями США за помощь в задержании Мадуро. В сентябре пилоту снова предложили сотрудничество, но тот заблокировал номер.

«Эта операция демонстрирует масштаб и, зачастую, небрежность многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро», — отмечается в статье.

Американский офицер раскрыл судьбу Мадуро в случае вторжения США в Венесуэлу

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро напрямую обратился к американскому лидеру Дональду Трампу. На публичном мероприятии в Каракасе он заговорил на английском языке. В своём речь он говорил, что не нужно устраивать войну, должен быть только мир. Вместе с тем он обвинил администрацию США в организации «новой войны в Карибском бассейне»,

