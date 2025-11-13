Неопознанный дрон дважды за неделю пролетел над пороховым заводом во Франции

Над пороховым заводом компании Eurenco в коммуне Бержерак на юго-западе Франции зафиксированы повторные пролёты неопознанного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила прокурор коммуны Анн-Сесиль Дюмонтей, подтвердив начало полицейского расследования. Её слова приводит телеканал BFMTV.

«В среду были зафиксированы новые случаи незаконных полётов беспилотников над производственной площадкой компании Eurenco», — заявила представитель правоохранительных органов.

Это уже второй подобный инцидент на текущей неделе — первый пролёт дрона был зафиксирован в понедельник. Несмотря на немедленное реагирование национальной полиции, оператор беспилотника остаётся неидентифицированным.

Предприятие Eurenco специализируется на производстве порохов и взрывчатых веществ, что делает несанкционированные полёты над его территорией особо тревожными для французских властей.

