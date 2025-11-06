Неизвестный дрон парализовали работу ещё одного европейского аэропорта

Вечером в среду аэропорт Ганновера был вынужден полностью приостановить работу на 45 минут из-за появления в его воздушном пространстве неизвестного беспилотника. По данным информационного агентства DPA, инцидент произошёл после того, как пилот одного из самолётов, заходившего на посадку, сообщил о замеченном дроне вблизи взлётно-посадочной полосы.

Представитель аэропорта уточнил, что полёты были остановлены с 22:00 по местному времени. Часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, также возникли значительные задержки вылетов и прибытий. По предварительной информации, беспилотное летательное средство было замечено над промышленной зоной, прилегающей к территории аэропорта.