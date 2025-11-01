Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 00:23

Неопознанный дрон парализовал аэропорт в Берлине на два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nate Hovee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nate Hovee

В ночь на субботу авиасообщение в аэропорту Берлин-Бранденбург было временно приостановлено примерно на два часа после того, как над воздушной гаванью заметили беспилотник, сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, неопознанный дрон пролетел в том числе над южной частью аэропорта, что стало причиной перенаправления рейсов в другие воздушные гавани.

В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: тогда там также ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА, в некоторых случаях предполагалось, что это военные разведывательные аппараты. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что в стране наблюдается высокий уровень угрозы из-за «роев дронов».

В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей
В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей

Ранее сообщалось, что в НАТО якобы заметили «осторожность России» после инцидентов с беспилотниками. Главком европейских сил альянса Алексус Гринкевич заявил, что российские самолёты стали «действовать аккуратнее» в воздушном пространстве Эстонии и Польши. Запад продолжает огульно обвинять РФ в происшествиях в воздухе, не предоставляя никаких доказательств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar