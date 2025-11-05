Россия и США
5 ноября, 16:25

Бельгия планирует активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kb-photodesign

Бельгия намерена инициировать консультации со странами НАТО по 4-й статье договора из-за серии инцидентов с неопознанными беспилотниками над своими аэропортами и военными базами. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает бельгийское издание 7sur7.

«В ближайшие часы и дни будет решён вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — процитировало издание слова министра.

Франкен отметил, что дроны были замечены над авиабазами, где базируются новые истребители F-35 и хранится американское тактическое ядерное оружие, охарактеризовав происходящее как нечто очень серьёзное.

Ранее сообщалось, что в Бельгии было введено временное закрытие воздушного пространства продолжительностью около часа после обнаружения беспилотного летательного аппарата в районе столичного аэропорта. Стандартная процедура в таких случаях предусматривает приостановку полётов минимум на 30 минут для проведения необходимых проверок.

