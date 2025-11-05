В Бельгии закрыли воздушное пространство на час из-за беспилотника

Воздушное пространство в Бельгии было закрыто на час после сообщений об обнаружении беспилотника в районе столичной воздушной гавани. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на представителя Skeyes Курта Вервиллигена.

«Когда обнаруживается дрон, стандартная процедура заключается в приостановке полётов на срок не менее 30 минут, чтобы провести необходимые проверки и убедиться, что больше нет нежелательных полётов. Именно это и произошло в данном случае», — сказал Вервиллиген.

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» и вторая воздушная гавань Льежа были закрыты примерно в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Из-за чего несколько прибывающих рейсов были перенаправлены в другие гавани, включая Бельгию, Германию и Нидерланды. Вскоре после 21:00 (23:00 мск) аэропорты вновь открылись.

Ранее аэропорт Бремена в Германии временно прекращал работу после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Воздушная гавань Берлин-Бранденбург до этого также прерывала работу на два часа по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты. Кроме того, в начале октября мюнхенский аэропорт дважды вводил ограничения на полёты.