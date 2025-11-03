Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 00:47

Аэропорт Бремена примерно на час останавливал работу из-за обнаружения дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Воздушная гавань Бремена в Германии временно прекращала работу вечером в воскресенье после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции, перерыв в работе аэропорта составил около часа.

«Воздушное движение в аэропорту Бремена было ненадолго прервано после обнаружения беспилотника. Беспилотник был замечен около 19.30 в непосредственной близости от аэропорта. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила взлёт и посадку. С 20.22 воздушное сообщение было возобновлено», — сказано в заявлении.

Это уже не первый подобный инцидент в немецких аэропортах за последнее время. Аэропорт Берлин-Бранденбург также прерывал работу на два часа в ночь на субботу по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты. Кроме того, в начале октября мюнхенский аэропорт дважды вводил ограничения на полёты из-за появления беспилотников неизвестного происхождения.

Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова
Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: аэропорты ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА, в некоторых случаях предполагалось, что это военные разведывательные аппараты. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что в стране наблюдается высокий уровень угрозы из-за «роев дронов».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar