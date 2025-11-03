Аэропорт Бремена примерно на час останавливал работу из-за обнаружения дрона

Воздушная гавань Бремена в Германии временно прекращала работу вечером в воскресенье после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции, перерыв в работе аэропорта составил около часа.

«Воздушное движение в аэропорту Бремена было ненадолго прервано после обнаружения беспилотника. Беспилотник был замечен около 19.30 в непосредственной близости от аэропорта. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила взлёт и посадку. С 20.22 воздушное сообщение было возобновлено», — сказано в заявлении.

Это уже не первый подобный инцидент в немецких аэропортах за последнее время. Аэропорт Берлин-Бранденбург также прерывал работу на два часа в ночь на субботу по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты. Кроме того, в начале октября мюнхенский аэропорт дважды вводил ограничения на полёты из-за появления беспилотников неизвестного происхождения.

В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: аэропорты ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА, в некоторых случаях предполагалось, что это военные разведывательные аппараты. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что в стране наблюдается высокий уровень угрозы из-за «роев дронов».