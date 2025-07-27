Три неопознанных беспилотника вторглись в небо над охраняемой АЭС

В воздушном пространстве над охраняемой японской атомной станцией «Гэнкай» («Генкай») на острове Кюсю зафиксировано вторжение трёх беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения. Как сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на оператора АЭС Kyushu Electric Power, инцидент не повлиял на работу станции, радиационный фон остается в пределах нормы.

Дроны появились над территорией станции, где в настоящее время параллельно ведутся работы по демонтажу двух отработавших энергоблоков и эксплуатации двух других, модернизированных после аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году. Полиция префектуры Сага уже начала поиск операторов беспилотников, изучая записи с камер наблюдения и возможные маршруты полёта.

В Японии действует строгий запрет на полёты дронов над критическими инфраструктурными объектами без специального разрешения. Нарушителям грозит уголовная ответственность — до года лишения свободы или штраф до 500 тысяч иен (около 270 тысяч рублей). Этот инцидент стал не первым случаем несанкционированного проникновения дронов в воздушное пространство над японскими АЭС — в 2022 году аналогичное нарушение было зафиксировано на станции «Касивадзаки-Карива», что побудило власти усилить меры безопасности.