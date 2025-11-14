Число закрытых ночью аэропортов в России выросло до 11
Обложка © Life.ru
В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары и Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
Таким образом, общее число приостановивших работу аэропортов в России выросло до одиннадцати. Ранее ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Пензы, Саратова и Тамбова. А также временно закрыты авиагавани Геленджика и Волгограда.
