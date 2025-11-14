Россия и США
14 ноября, 01:53

Число закрытых ночью аэропортов в России выросло до 11

Обложка © Life.ru

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары и Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Неопознанный дрон дважды за неделю пролетел над пороховым заводом во Франции
Таким образом, общее число приостановивших работу аэропортов в России выросло до одиннадцати. Ранее ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Пензы, Саратова и Тамбова. А также временно закрыты авиагавани Геленджика и Волгограда.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Оренбургская область
  • Башкортостан, Республика
  • Самарская область
