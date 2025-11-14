Аэропорт Краснодара закрыли для полётов
Обложка © Life.ru
Аэропорт Краснодара приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Таким образом, общее число приостановивших работу аэропортов в России выросло до шести. Ранее ограничения на полёты введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова. А также временно закрыты аэропорты Геленджика и Волгограда. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.