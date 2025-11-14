Россия и США
13 ноября, 22:09

Аэропорт Краснодара закрыли для полётов

Обложка © Life.ru

Аэропорт Краснодара приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

В Хабаровске пассажир отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в аэропорт

Таким образом, общее число приостановивших работу аэропортов в России выросло до шести. Ранее ограничения на полёты введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова. А также временно закрыты аэропорты Геленджика и Волгограда. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

