Аэропорт Краснодара закрыли для полётов

Аэропорт Краснодара приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Таким образом, общее число приостановивших работу аэропортов в России выросло до шести. Ранее ограничения на полёты введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова. А также временно закрыты аэропорты Геленджика и Волгограда. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.