Беспилотники ударили по жилым домам в Новороссийске, есть пострадавший
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В результате атаки ВСУ на Новороссийск беспилотник упал на жилой дом. В нескольких квартирах выбиты стёкла, один мужчина госпитализирован.
Как сообщает оперштаб Краснодарского края, повреждения получили ещё два многоквартирных дома. В квартирах выбило окна, возгораний нет.
Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб.
