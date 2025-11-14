Дрон ВСУ ударил по лицею-интернату в центре Донецка
Обложка © Telegram / Ворошиловский Тут l Донецк
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по Григорьевской школе в Донецке. Мэр Алексей Кулемзин сообщил об этом в своём Telegram-канале.
«В результате атаки ударных БПЛА зафиксировано повреждение Республиканского многопрофильного лицея-интерната «Григорьевская школа», — написал мэр.
Учебное заведение располагается почти в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе. Очевидцы рассказали, что повреждения затронули центральный фасад первого и второго этажей, а также остекление. На месте удара нашли фрагменты беспилотника самолётного типа.
Кроме того, Life.ru сообщал, что этой же ночью в небе над Воронежской областью ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из сбитых дронов повредили крышу частного дома и припаркованный автомобиль.
