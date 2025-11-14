ПВО отразила ночную атаку на Севастополь семи БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Этой ночью российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по данным на 1:00 удалось уничтожить семь вражеских дронов.
«В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей», — написал Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным администрации, объекты инфраструктуры на территории города не пострадали. Жителей просят оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
Life.ru сообщал, что этой же ночью в небе над Воронежской областью обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из сбитых дронов повредили кровлю частного жилого дома и припаркованный автомобиль.