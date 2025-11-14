ПВО сбила три беспилотника над Воронежской областью, повреждён жилой дом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink
Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома и припаркованный автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области, включая Воронеж, Нововоронеж, Россошанский, Бутурлиновский, Острогожский и Лискинский районы.
Всего с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны было обнаружено и нейтрализовано 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Россией. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над акваторией Чёрного моря — 14 единиц.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.