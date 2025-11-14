ПВО сбила три беспилотника над Воронежской областью, повреждён жилой дом

Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома и припаркованный автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области, включая Воронеж, Нововоронеж, Россошанский, Бутурлиновский, Острогожский и Лискинский районы.

Всего с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны было обнаружено и нейтрализовано 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Россией. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над акваторией Чёрного моря — 14 единиц.