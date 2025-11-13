ВСУ ударили по курскому Льгову: один дрон повредил дом, второй сбит над заводом
Украинский беспилотник атаковал Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Один дрон ударил по жилому дому на улице Пржевальского, второй был сбит силами ПВО над территорией местного сахарного завода.
На место выехал глава города, работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. В результате атаки дрона в селе Белянка водитель КамАЗа получил тяжёлые ранения и был прооперирован в Шебекинской больнице. А ночью была отражена крупнейшая за последние недели атака дронов ВСУ на Россию: сбито 130 БПЛА.
