ВСУ ударили по курскому Льгову: один дрон повредил дом, второй сбит над заводом

Украинский беспилотник атаковал Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Один дрон ударил по жилому дому на улице Пржевальского, второй был сбит силами ПВО над территорией местного сахарного завода.

На место выехал глава города, работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.