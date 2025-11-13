Россия и США
13 ноября, 07:42

В Туапсе пять домов на берегу повреждены при атаке безэкипажных катеров ВСУ

В селе Вольное в Туапсинском районе Кубани выбило стёкла в пяти домах во время отражения ночной атаки пяти безэкипажных катеров ВСУ. Один из аппаратов был уничтожен в акватории Чёрного моря, и взрывная волна достигла зданий на берегу. По данным регионального оперштаба, никто не пострадал — местные комиссии уже оценивают ущерб и готовят помощь жителям.

«В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в с. Вольное повреждено остекление 5 домовладений», – уточнили в оперштабе.

Параллельно силы ПВО работали по воздушным целям: над Краснодарским краем сбили пять украинских беспилотников, ещё 17 — над Черным морем, семь — над Крымом. Все аппараты были самолётного типа. Минобороны сообщило, что за ночь по всей России было уничтожено 130 украинских дронов.

