Российские военные отбили атаку украинских безэкипажных катеров возле Туапсе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp
Российские военные отразили атаку украинских безэкипажных катеров (БЭК) в Чёрном море у Туапсе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
В результате взрыва одного из дронов в селе Вольное повреждено остекление в пяти домах. Как подчеркнули в оперативном штабе, погибших и пострадавших нет.
Муниципальные комиссии работают на месте для оценки ущерба. В ближайшее время жителям будет оказана необходимая помощь.
ВСУ регулярно пытаются атаковать РФ безэкипажными катерами. Однако российские военные успешно отражают удары. Так, 10 ноября в Туапсе нейтрализовали четыре украинских БЭК. Детонация одного из катеров произошла у самой кромки воды, что повлекло за собой локальные разрушения: ударная волна, по данным ведомства, повредила остекление двухэтажного дома, гаражное строение и ангар для судов.
