10 ноября, 18:09

ВСУ могли спрятать до 10 морских дронов у берегов Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Вооружённые силы Украины могли сосредоточить у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров, готовых к атаке. Об этом говорится в публикации телеграм-канала «Архангел спецназа». По данным проекта, в акватории могут находиться около десяти БЭК, которые выжидают подходящий момент для выхода на цель.

«Ещё свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события», — указали авторы поста.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения Черноморского флота России нейтрализовали шесть морских беспилотных средств ВСУ в акватории Чёрного моря. Все безэкипажные катера были уничтожены в северо-западной части морского пространства в течение суток.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
