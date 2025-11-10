ВСУ могли спрятать до 10 морских дронов у берегов Крыма

Вооружённые силы Украины могли сосредоточить у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров, готовых к атаке. Об этом говорится в публикации телеграм-канала «Архангел спецназа». По данным проекта, в акватории могут находиться около десяти БЭК, которые выжидают подходящий момент для выхода на цель.

«Ещё свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события», — указали авторы поста.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения Черноморского флота России нейтрализовали шесть морских беспилотных средств ВСУ в акватории Чёрного моря. Все безэкипажные катера были уничтожены в северо-западной части морского пространства в течение суток.