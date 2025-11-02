Черноморский флот России уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Согласно оперативной сводке, все безэкипажные катера были уничтожены в северо-западной части морского пространства в течение минувших суток. Данная операция продолжает серию успешных действий российских сил по противодействию морским дронам ВСУ, регулярно пытающимся атаковать объекты Черноморского флота и прибрежную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября российскими вооружёнными силами был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземных, воздушных и морских носителей по объектам газовой инфраструктуры Украины. В ведомстве пояснили, что эти действия были ответной мерой на террористические атаки со стороны ВСУ, направленные против гражданских объектов на территории России.