2 ноября, 09:59

Черноморский флот России уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatd

Подразделения Черноморского флота России нейтрализовали шесть морских беспилотных средств ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно оперативной сводке, все безэкипажные катера были уничтожены в северо-западной части морского пространства в течение минувших суток. Данная операция продолжает серию успешных действий российских сил по противодействию морским дронам ВСУ, регулярно пытающимся атаковать объекты Черноморского флота и прибрежную инфраструктуру.

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских беспилотных катеров
Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских беспилотных катеров

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября российскими вооружёнными силами был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземных, воздушных и морских носителей по объектам газовой инфраструктуры Украины. В ведомстве пояснили, что эти действия были ответной мерой на террористические атаки со стороны ВСУ, направленные против гражданских объектов на территории России.

Анастасия Никонорова
