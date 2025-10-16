Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских беспилотных катеров

В Чёрном море уничтожены шесть безэкипажных катеров, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Как уточнили в Минобороны, удар был нанесён в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.