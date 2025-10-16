Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:22

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских беспилотных катеров

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Тихоокеанского флота

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Тихоокеанского флота

В Чёрном море уничтожены шесть безэкипажных катеров, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ» — указано в сообщении ведомства.

Белоусов заявил о 60 тысячах вооружённых солдат НАТО у границ России и Белоруссии
Белоусов заявил о 60 тысячах вооружённых солдат НАТО у границ России и Белоруссии

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Как уточнили в Минобороны, удар был нанесён в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar