Нефтебаза повреждена в Новороссийске в результате атаки украинского БПЛА

В результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Также повреждения получили береговые сооружения. Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации пострадавших нет.

Отражение атаки БПЛА продолжается. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.