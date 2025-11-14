Три человека пострадали при падении БПЛА на судно в порту Новороссийска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch
В результате массированной атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали мирные люди. Обломки БПЛА упали на гражданское судно в порту, в результате чего травмы получили три человека, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.
«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту», — сообщает штаб.
По предварительным данным, все трое пострадавших — члены экипажа корабля. Их увезли в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.
Перед этим в Новороссийске беспилотник упал на жилой дом, в результате атаки в нескольких квартирах выбило стёкла и пострадал один мирный житель. Травмированного мужчину доставили в больницу. Также в результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повредило нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.