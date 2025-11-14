Россия и США
14 ноября, 01:32

Три человека пострадали при падении БПЛА на судно в порту Новороссийска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали мирные люди. Обломки БПЛА упали на гражданское судно в порту, в результате чего травмы получили три человека, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту», — сообщает штаб.

По предварительным данным, все трое пострадавших — члены экипажа корабля. Их увезли в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Перед этим в Новороссийске беспилотник упал на жилой дом, в результате атаки в нескольких квартирах выбило стёкла и пострадал один мирный житель. Травмированного мужчину доставили в больницу. Также в результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повредило нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Лия Мурадьян
